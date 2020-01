Libia, Conte incontra a Palazzo Chigi il generale Haftar. In serata è atteso l’arrivo a Roma del premier Al Sarraj (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna) e leader della Cirenaica. Secondo indiscrezioni sarebbe atteso alle 18,30, per un altro incontro, anche il primo ministro Fayez Al Sarraj. Il premier libico è giunto questa mattina a Bruxelles per incontrare l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell. L'articolo Libia, Conte incontra a Palazzo Chigi il generale Haftar. In serata è atteso l’arrivo a Roma del premier Al Sarraj LA NOTIZIA. Leggi la notizia su lanotiziagiornale

