GF Vip 2020, Alfonso Signorini: "Opinionisti? Giulia De Lellis e Georgina Rodriguez mi avevano detto di sì" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alfonso Signorini, protagonista di una lunga intervista sul settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato un retroscena inedito che riguarda gli Opinionisti della nuova edizione del 'Grande Fratello Vip', in partenza, stasera, in prima serata, su Canale 5:GF Vip 2020, Alfonso Signorini: "Opinionisti? Giulia De Lellis e Georgina Rodriguez mi avevano detto di sì" 08 gennaio 2020 12:45. Leggi la notizia su blogo

fattoquotidiano : Nel marzo del 2018 il gruppo guidato da Profumo per vendere 28 elicotteri ha concesso oltre 100 milioni di ‘benefit… - socios : Il 2020 è già qui, e sapete cosa significa? Stanno per arrivare i Fan Token dell @OfficialASRoma. Ma prima vogliamo… - italiaserait : Grande Fratello Vip 2020: i nomi di tutti i concorrenti del reality -