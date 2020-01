Fiorini: piantati alberi in via Marx, Aquilonia, Breda e Licata (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – “Iniziamo il nuovo anno rinnovando con azione concrete il nostro impegno a rigenerare il patrimonio arboreo di Roma grazie all’appalto da 160mila euro con cui abbiamo chiuso il 2019. Abbiamo terminato gli impianti di 16 aceri in via Carlo Marx, 8 in via Aquilonia e 19 in via Breda, mentre 14 peri da fiore sono stati posizionati in via Licata. Prosegue inoltre in questo inizio d’anno un’operazione di ripopolamento di via dei Quattro Venti dove, il 31 dicembre, abbiamo piantato i primi 13 olmi dei 30 previsti. Nuovi interventi di piantumazione li andremo a fare nel corso dell’anno, grazie anche ad un nuovo appalto di oltre 1 milione di euro gia’ pubblicato”. Cosi’ l’assessore comunale di Roma al Verde, Laura Fiorini, su Facebook. L'articolo Fiorini: piantati alberi in via Marx, Aquilonia, Breda e Licata proviene da ... Leggi la notizia su romadailynews

