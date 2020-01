CorSport: contro la Lazio probabile recupero di Koulibaly. Non ci sarà Maksimovic (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sul Corriere dello Sport la situazione dei difensori infortunati del Napoli. contro la Lazio si tenta il recupero di Koulibaly. Non ci sono ancora certezze, ma ci si proverà fino a sabato. L’idea, comunque, è di non rischiare. Se si dovesse forzare per poi ritrovarsi con un infortunio più lungo sarebbe deleterio. Scrive il quotidiano sportivo: “Regna un certo ottimismo, comunque, e considerando anche la volontà di Kalidou e l’impegno dello staff medico azzurro non resta che attendere un paio di giorni per avere un quadro più chiaro”. La prognosi, per il difensore senegalese, era di venticinque giorni. L’infortunio è avvenuto il 14 dicembre, contro il Parma. “Siamo al limite, cioè quasi fuori dal tunnel dopo aver saltato Sassuolo e Inter e usufruito della pausa natalizia: non resta che insistere con le terapie e il lavoro personalizzato e gradualmente più intenso e poi testarlo alla ... Leggi la notizia su ilnapolista

