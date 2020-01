Ces 2020, anche rasoi e pannolini sono connessi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Las Vegas (Usa) – Cosa c’è di più bello di una rasatura fatta dal barbiere che prima e dopo avere impugnato il rasoio applica sul viso un asciugamano caldo per distendere la pelle e rendere l’esperienza più piacevole? A questo ha pensato Gillette svelando al Ces il suo nuovo Heated Razor, un rasoio che consente di ricreare quella sensazione grazie alla sua lametta riscaldata, che può raggiungere due temperature a seconda delle preferenze del cliente. Questo è uno dei diversi prodotti innovativi presentati alla fiera nel Procter & Gamble Lab. “L’arrivo della tecnologia ha totalmente cambiato l’elettronica di consumo, che in futuro diventerà sempre più personalizzata sulle esigenze del cliente“, ci ha spiegato Guy Peri, Vice President, Chief Data & Analytics Officer, Information Technology di Procter & Gamble. “Un esempio è lo ... Leggi la notizia su wired

