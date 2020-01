AMD: la tecnologia FreeSync è stata divisa in FreeSync Premium e Premium Pro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Durante il CES 2020, AMD è stata tra i protagonisti e ha svelato i nuovi nomi per contrassegnare la tecnologia FreeSync, ora divisa in FreeSync Premium e Premium Pro.L'azienda ha deciso per questa divisione al fine di fare chiarezza, poiché ci sono più di 1000 display certificati. Stando alla divisione, dunque, la nuova nomenclatura si basa su 3 livelli.Il livello base è AMD FreeSync, un nome che definisce tutti quei display con refresh rate al di sotto dei 120Hz, bassa latenza e caratteristiche abbastanza comuni. Al livello intermedio troviamo AMD FreeSync Premium, che si applica a quei display con refresh rate di almeno 120Hz, risoluzione Full HD minima e LFO (Low Framerate Compensation).Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

