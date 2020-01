Accordo Sky – ViacomCBS: Paramount Network, Spike e VH1 raggiungono MTV e Comedy Central sulla piattaforma (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Accordo Sky-ViacomCBS i tre canali del digitale Paramount Network, Spike e VH1 arrivano su Sky Tv. Sky prende la raccolta pubblicitaria ViacomCBS Accordo strategico complessivo e importante per Sky Italia e ViacomCBS Networks che stringono nuovi accordi di collaborazione. Mentre stava per scadere l’Accordo tra i due gruppi, le parti rilanciano con ancora più forza. Su Sky Tv arrivano Paramount Network, Spike e VH1 (appena disponibile la numerazione ufficiale aggiorneremo l’articolo) che si vanno ad aggiungere agli altri canali del gruppo ViacomCBS arrivando così a 12 canali compresi i vari di MTV, Comedy Central e i canali per bambini Nickelodeon e Super!. In questo modo l’abbonato Sky potrà raggiungere quasi tutti i canali presenti sul digitale terrestre senza dover cambiare telecomando o piattaforma, a restare fuori ancora i canali Rai come Rai 4, RaiMovie e Rai ... Leggi la notizia su dituttounpop

