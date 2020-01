Tiziano Renzi e Laura Bovoli condannati per fatture false, le motivazioni dei giudici: prove “precise e univoche” (Di martedì 7 gennaio 2020) “Per quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale, risulta sussistere un compendio probatorio preciso ed univoco che consente di affermare, senza incertezze, la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati ai tre imputati”. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Firenze che il 7 ottobre scorso ha condannato Laura Bovoli e Tiziano Renzi, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, alla pena di un anno e 9 mesi di reclusione al termine del processo per due fatture false, e l’imprenditore Luigi Dagostino a due anni di reclusione per fatture false e truffa aggravata. L'articolo Tiziano Renzi e Laura Bovoli condannati per fatture false, le motivazioni dei giudici: prove “precise e univoche” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

