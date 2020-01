Reims-Strasburgo, Coupe de la Ligue: formazioni, pronostici (Di martedì 7 gennaio 2020) Reims-Strasburgo è il primo quarto di finale della Coupe de la Ligue, si gioca allo stadio “Auguste Delaune” alle 21.00: probabili formazioni, pronostici e la diretta in streaming. Reims – Strasburgo martedì ore 21:00 Lo Strasburgo ci riprova. Dopo la sorprendente vittoria della Coupe de la Ligue della scorsa stagione in finale contro il Guingamp, vuole provare ad andare fino in fondo alla competizione anche stavolta. Per approdare nuovamente in Europa League e magari raggiungere la fase a gironi, dopo l’eliminazione dello scorso anno avvenuta proprio nello spareggio preliminare contro l’Eintracht Francoforte. Del resto lo Strasburgo arriva all’appuntamento contro il Reims in gran forma, ha chiuso il 2019 con quattro vittorie consecutive e ha iniziato il 2020 con un nuovo successo, in Coppa di Francia contro il Le Portel. Il Reims ha invece ... Leggi la notizia su ilveggente

Deepnightpress : Il Raddoppio del giorno:Manchester Utd-Manchester City e Reims-Strasburgo - Deepnightpress : Il Raddoppio del giorno:#ManchesterUtd-#ManchesterCity e Reims-Strasburgo -