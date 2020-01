Luigi Favoloso scomparso, Nina Moric è una furia: "Amore è rimanere" - (Di martedì 7 gennaio 2020) Luana Rosato  L'appello dei familiariscomparso Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello ed ex fidanzato di Nina Moric: molti lo cercano, ma la modella lo accusa di aver messo in scena la sparizione per attirare l'attenzione Giallo intorno alla misteriosa scomparsa di Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello 15 ed ex fidanzato di Nina Moric che, alla notizia lanciata dall’amico Alex Fiumara, ha replicato in maniera stizzita con una storia su Instagram, insinuando che l’ex compagno abbia architettato il tutto per far parlare di sé. L’attenzione su Favoloso si è concentrata in seguito alla denuncia via social dell’amico e fotoreporter Fiumara, che ha reso noto quanto accaduto negli ultimi giorni. Pare, infatti, che Luigi si sia allontanato dalla sua casa a Torre del Greco senza documenti, auto e affetti personali. Il tutto risulta essere ... Leggi la notizia su ilgiornale

storie_italiane : “Luigi è scomparso dal 29 sera” al telefono la madre di Luigi Favoloso #storieitaliane @eleonoradaniele - BlitzQuotidiano : Luigi Mario Favoloso è scomparso da 10 giorni da Torre del Greco - zazoomnews : Luigi Mario Favoloso è scomparso: il messaggio dell’ex Nina Moric - #Luigi #Mario #Favoloso #scomparso: -