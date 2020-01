LIVE Italia-Usa 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Isner 5-4, c’è il break e l’azzurro servirà per il 1° set (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo di Fognini (con fallo di piede che il VAR non ha potuto smentire). L’azzurro protesta, ma la decisione dell’arbitro è presa. ECCEZIONALE Fognini! Risposta lungolinea con il dritto e c’è il break. 5-4 per il ligure, che andrà a servire per il parziale. 15-40 Out il passante di rovescio di Isner e due palle break di Fognini, molto aggressivo in risposta. 15-30 Brutta volée con il dritto di Isner, che non controlla la risposta tra i piedi di Fognini. 15-15 Serve&volley di Isner sulla seconda, molto ben eseguito, risposta poco ficcante di Fognini. 0-15 Fuori giri Isner con il dritto, che fa sempre fatica quando si va oltre i cinque colpi. Ace centrale dell’azzurro e 4-4 nel primo parziale. Si continua a seguire il servizio in questa frazione. Isner alla battuta. 40-0 Servizio vincente al centro di ... Leggi la notizia su oasport

