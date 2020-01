LIVE Brescia-Patrasso 5-8, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: partono meglio i greci in avvio di gara (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-9 1/2 Ellis, sul ferro il primo tiro del 32. Fallo di Cain su Ellis, liberi per il centro di Patrasso. Sacchetti sbaglia il tiro in sospensione, attacco della Leonessa un po’ contratto in questo avvio, fuori Vitali dentro Laquintana. 5-8 Lypovyi pescato sotto canestro sulla linea di fondo. 5-6 TRIPLA di Luca Vitali, accorcia la Leonessa. 2-6 Mantzaris risponde subito con un appoggio al tabellone vincente. 2-4 Cain in post basso mette i primi due punti Bresciani. 0/4 per Brescia dopo i primi 2′ del quarto di apertura. 0-4 Cain sbaglia l’appoggio al tabellone, Patrasso va in transizione ed è ancora Ellis a firmare il parziale di inizio gara. 0-2 Semi-gancio di Ellis che balla sul ferro per poi entrare. Promitheas vince la palla a due, primo possesso greco. INIZIA LA SECONDA FASE DELL’EuroCup! 20.27 Così invece il ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Brescia-Patrasso, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: si parte al PalaLeonessa, i biancoblù di Esposito vogliono i… - Brescia_eSports : ROCKET LEAGUE !!! ?? 21:00 ?? Canale #Twitch: BresciaEsport Arriva una nuova live streaming in compagnia del nostro… - zazoomblog : LIVE Brescia-Patrasso EuroCup basket 2020 in DIRETTA: inizia la seconda fase - #Brescia-Patrasso #EuroCup #basket -