Incidente stradale a Foggia: morto un 62enne (Di martedì 7 gennaio 2020) Tragedia nella tarda serata di lunedì 6 gennaio nel Foggiano: un automobilista 62enne, Michele D'Ardes, ha perso la vita a seguito di un brutto Incidente che lo ha visto coinvolto insieme ad altre quattro persone. Ad avere la peggio è stato proprio lui, per il quale i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul colpo. Padre, madre e due figlie, che viaggiavano sull'altra auto coinvolta, sono invece rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Incidente stradale a Foggia È di un morto e quattro feriti il bilancio dello schianto avvenuto lungo le strade di Foggia. Nella tarda serata del 6 gennaio due auto si sono scontrate in maniera violenta per cause ancora da accertare e lo schianto è stato fatale al conducente di uno dei due veicoli. Si tratta del 62enne Michele D'Ardes. La sua Renault ha infatti sbandato improvvisamente andando a ...

