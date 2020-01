Grande Fratello Vip, l'arrivo di Wanda Nara - (Di martedì 7 gennaio 2020) Presentazione Grande Fratello Vip, con l'arrivo di Wanda Nara e il bagno di folla del conduttore Afonso Signorini e dell'opinionista Pupo Roberta Damiata Grande Fratello Vip  Leggi la notizia su ilgiornale

GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… - matteosalvinimi : Il Grande Fratello al governo. Questi sono pericolosi. #Pisano -