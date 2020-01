Francesca De André ammette: “Non voglio stare da Barbara d’Urso!” (Di martedì 7 gennaio 2020) Barbara d’Urso, Francesca De André fa un’ammissione: “Non voglio andare da lei per sempre” Francesca De André è una delle fedeli opinioniste di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La figlia d’arte, infatti, da qualche anno ricopre questo ambito ruolo ma tra le pagine di Di Più Tv ha confessato che non le piacerebbe ricoprire questo ruolo per sempre. Francesca, come molti suoi coetanei, ambisce a condurre un programma tutto suo. Sono una delle sue opinioniste. Ma non voglio stare lì per sempre, mi piacerebbe fare anche altro. Ho tanto da dare al mondo dello spettacolo e mi piacerebbe mi fosse data la possibilità di poter dimostrare ciò che so fare ha dichiarato Francesca De André, facendo chiarezza sulla sua presenza nei programmi condotti da Barbara d’Urso. Francesca De André dopo la confessione sui programmi di Barbara d’Urso ammette: ... Leggi la notizia su lanostratv

