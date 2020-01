Flavio Insinna e L’eredità mettono paura a Paolo Bonolis e ad Avanti un altro! (Di martedì 7 gennaio 2020) La sfida tra Flavio Insinna e Paolo Bonolis Chi ha vinto la prima sfida della stagione tra la consolidata L’Eredità e Avanti un altro? Da una parte, Rai Uno, c’è Flavio Insinna con le sue professoresse, mentre Canale 5 ribatte con Paolo Bonolis che ha che fare con Luca Laurenti e il mini-mondo. Dopo una lunga pausa di circa un anno, il conduttore romano è tornato alla guida del divertente game show del preserale della rete ammiraglia Mediaset. Come è andata a finire in termini di share? La supremazia de L’Eredità sui quiz tv di Canale 5 Nonostante fosse un giorno festivo, l’Epifania, alle 18:50 su Rai Uno Flavio Insinna ha condotto una nuova puntata de L’Eredità. In questi mesi il quiz tv ha incollato dAvanti al piccolo schermo circa cinque milioni di telespettatori, battendo nettamente Caduta Libera e soprattutto Conto alla Rovescia, entrambi condotti da ... Leggi la notizia su kontrokultura

