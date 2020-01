FIFA 20 chiude il 2019 in testa nella classifica software italiana (Di martedì 7 gennaio 2020) Siamo ormai entrati nel 2020, un anno che ricorderemo per il lancio di Xbox Series X e PS5. Tuttavia, è interessante scoprire come si è concluso il 2019 per quanto riguarda le vendite di videogiochi in Italia.Ebbene, l'ultima settimana di vendite è stata dominata ancora una volta da FIFA 20 di EA.Il podio viene chiuso da Call of Duty: Modern Warfare e dall'intramontabile GTA 5.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

