De Rossi: dopo l’addio studia per diventare allenatore (Di martedì 7 gennaio 2020) Daniele De Rossi si rimette subito in pista: l’ex centrocampista studierà per diventare allenatore. I dettagli Daniele De Rossi ha detto basta col calcio giocato ma non si discosterà dal rettangolo verde. Come riportato da Sky Sport, l’ex centrocampista della Roma studierà per diventare allenatore. A tempo di record, infatti, la FIGC ha avviato l’iter per istituire un corso da allenatore UEFA A per Daniele De Rossi, che potrebbe ripercorrere le orme del padre Alberto, storico allenatore della Roma Primavera. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

