Davvero sicuri i Huawei Mate 30 senza servizi Google? Risposta ufficiale (Di martedì 7 gennaio 2020) Chi oggi si accinge ad acquistare un Huawei Mate 30 non può certo non riflettere sul fatto che la serie abbastanza recente non abbia i servizi Google a disposizione e neanche il Play Store. Le domande sulla sicurezza garantita con i device di punta sono imperanti e ad esse ora corrispondono delle risposte concrete e rassicuranti del produttore, almeno fino a prova contraria. Nei primi giorni di gennaio, proprio i Huawei Mate 30 hanno ricevuto un nuovo aggiornamento EMUI 10. Per la prima volta per questi telefoni, il pacchetto software ha fatto esplicito riferimento alla nuova patch di sicurezza del mese di dicembre. Di qui la domanda ovvia: se i dispositivi in questione non possono essere certificati Google per la nota questione del ban, la loro non vulnerabilità a minacce di varia natura è garantita? Huawei Central ha raccolto un feedback ufficiale relativo proprio all'aspetto ... Leggi la notizia su optimaitalia

