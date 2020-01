Dakar 2020, colpi di Sainz e Brabec: cambia la classifica generale (Di martedì 7 gennaio 2020) I risultati della terza tappa Dakar 2020. Carlos Sainz e Ricky Brabec conquistano la vittoria e la leadership della generale. NEOM (ARABIA SAUDITA) – I risultati della terza tappa della Dakar 2020 stravolgono ancora una volta la classifica generale. I successi di Carlos Sainz e Ricky Brabec permettono ai due piloti di balzare in vetta alla classifica ma il percorso resta molto lungo e presto ci potrebbero essere ulteriori cambiamenti. Dakar 2020, doppio colpo di Carlos Sainz nelle auto Il protagonista assoluto nelle auto è stato Carlos Sainz, autore di un doppio colpo al termine della terza frazione. Il pilota spagnolo sul traguardo di Neom ha preceduto di 3’31” il campione uscente Nasse Al-Attiyah e di 4’19 il polacco Jakub Prszygonski. Riscatto per Fernando Alonso che, dopo la giornata difficile di ieri, ha concluso nella top five con ... Leggi la notizia su newsmondo

gponedotcom : Incidente spettacolare per Al Qassimi: auto distrutta, Dakar finita: VIDEO - Dopo essere arrivato alla zona di neut… - Sport_Mediaset : #Dakar2020, #VanBereven che brutta caduta: già finita la competizione per una frattura alla clavicola. Il meglio d… - gponedotcom : Incidente spettacolare per Al Qassimi: auto dustrutta, Dakar finita: VIDEO - Dopo essere arrivato alla zona di neut… -