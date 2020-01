Ariano Irpino, detenzione e spaccio di stupefacenti: arrestato un nigeriano (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. In tale contesto, un’altra importante attività è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Ariano Irpino che hanno tratto in arresto un 35enne di origini nigeriane, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Che non fosse uno straniero qualsiasi i Carabinieri lo avevano capito ma non immaginavano che quell’uomo fosse un punto di riferimento per numerosi assuntori della Città del Tricolle. Da alcuni giorni gli investigatori avevano notato uno strano afflusso di persone e autovetture in quella precisa zona del centro cittadino di Ariano Irpino. Di lì la scelta ... Leggi la notizia su anteprima24

larampait : #ArianoIrpino. #Hashish ed #eroina: arrestato #nigeriano - irpiniatimes1 : ARIANO IRPINO: IL CONSIGLIERE COMUNALE FEDERICO PUORRO ADERISCE ALLA LEGA - irpinia24 : #Ariano #Irpino – #Senatore #Pepe: 'Il consigliere comunale #Puorro #aderisce alla #Lega' -