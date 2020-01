Alienware Concept UFO: Il computer dei tuoi sogni in una Nintendo Switch (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Alienware Concept UFO è il tentativo di Dell di monetizzare questa nuova tendenza del gaming portatile, e dobbiamo ammettere che siamo incuriositi. Essenzialmente si tratta di un PC da gioco in un oggetto dalle dimensioni simili al Nintendo Switch con controller rimovibili, il Project UFO punta sulla massiccia libreria di giochi che Windows 10 ha da offrire per distinguersi nello spazio portatile. Tuttavia, poiché è pesante e probabilmente sarà estremamente costoso, non siamo del tutto sicuri che chiunque potrà permettersi un giocattolino del genere. In ogni caso il design è molto futuristico, in perfetto stile Alienware, e la maneggevolezza dell’impugnatura è piuttosto buona, nonostante sia effettivamente molto grande e pesante circa un chilogrammo. I controller sono removibili e attorno ai tasti sono presenti diverse luci RGB per un’esperienza “da ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

Gizblogit : #Alienware Concept UFO: sembra una Switch, ma è un PC da gaming #Dell - larsr : Concept UFO | DUET | ORI #Dell #Alienware - Eurogamer_it : Un PC da gioco a forma di Nintendo Switch? Ecco il prototipo Concept UFO di #Alienware. -