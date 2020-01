Milano, donna di 90 anni uccisa in agriturismo: fermato un uomo (Di lunedì 6 gennaio 2020) fermato un uomo in relazione all'omicidio di Carla Quattri Bossi, la novantenne trovata morta ieri in un agriturismo nella periferia sud di Milano. Leggi la notizia su milano.fanpage

Agenzia_Ansa : Ragazzo aggredito con acido da una donna a Milano, si erano conosciuti su un sito di incontri #ANSA - matteosalvinimi : Dispiace che il sindaco della mia città, Milano, sia venuto oggi qui per insultare Lucia Borgonzoni, la ritengo una… - Corriere : Aggressione con l’acido in centro a Milano: la stalker segnalata la sera prima dai vicini -