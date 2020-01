Mattarella, 40 anni dopo resta il mistero sul killer del fratello del presidente. Neri, mafiosi e prove scomparse: tutti i buchi sul delitto (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il delitto Mattarella? “Gli inquirenti non possono scoprire ogni responsabilità: alcuni delitti sono perfetti“. A parlare nel 1989 era uno che di responsabilità mai scoperte se ne intendeva: Licio Gelli, il maestro venerabile della loggia P2. D’altra parte quello di Piersanti Mattarella è proprio questo che sembra: un delitto perfetto. Non è solo la storia di un omicidio eccellente. E non è neanche la solita storia di un omicidio senza colpevoli. Perché i colpevoli, in questa storia, ci sono e sono gli stessi di tutte le mattanze siciliane: i mafiosi. Bastano? No, non bastano. Perché 40 anni dopo non si sa ancora chi ha sparato al presidente della Sicilia, vicino ad Aldo Moro, che voleva riformare l’isola-regno di Cosa nostra. Non si sa neanche oggi, che il fratello della vittima è il presidente della Repubblica. Che storia è quella di un Paese che non riesce a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

RaiNews : 40 anni fa l'omicidio di #piersantimattarella. Alle 17 lo speciale di Rainews24 ? - RaiNews : Palermo, 6 gennaio 1980. Nel giorno dell'Epifania di 40 anni fa il delitto che ha cambiato la storia della Sicilia.… - Corriere : Piersanti Mattarella, 40 anni fa il delitto: il dolore della famiglia e l’omaggio di Palermo -