LIVE Tournée 4 Trampolini | Bischofshofen 2020 in DIRETTA | Kubacki favorito | occhio a

Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2020 in DIRETTA: Kubacki favorito, occhio a Lindvik, Geiger e Kobayashi

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2019/2020 a Bischofshofen in Austria. Si riparte da una classifica cortissima con quattro saltatori nel giro di 13 punti che possono aggiudicarsi la Tournèe. In testa c'è il più continuo anche se mai vincente: il polacco Dawid Kubacki, due volte terzo e una volta secondo, poi il norvegese Marius Lindvik che ha vinto due tappe su tre, il tedesco Karl Geiger, secondo nelle due tappe tedesche e uno sfortunato campione uscente, il giapponese Ryoyu Kobayashi, che ha litigato col vento nelle ultime due tappe

