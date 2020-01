Insigne a Sky | «Vogliamo scendere in campo con la grinta giusta»

Sky : Mertens e Insigne in panchina - in attacco Lozano e uno tra Milik e Llorente : Ancelotti si giocherà la partita contro il Genk, che potrebbe determinare il suo futuro sulla panchina del Napoli e la qualificazione agli ottavi, con la formazione “da Champions” e una variabile in avanti. In attacco, secondo Sky Sport, è staffetta tra il rientrante Milik e Llorente. I due “attaccanti di peso” si giocano il posto di Mertens, perché per Massimo Ugolini l’altro titolare in avanti è Lozano (“che ...

A Sky Adani boccia Insigne «È il calciatore che sta deludendo di più» : Il Napoli non va oltre un pareggio alla Dacia Arena contro l’Udinese. Un risultato che non è una disfatta ma che sicuramente non basta alla formazione di Ancelotti per dimostrare che qualcosa è cambiato e che si è usciti dal periodo di crisi in cui la squadra sta navigando. Non ci sono dubbi secondo Lele Adani nel post partita di Sky su chi stia deludendo di più nel Napoli di Ancelotti: Lorenzo Insigne. La reazione nel secondo tempo è ...

Sky : Napoli-Bologna - probabile formazione. Ancelotti sceglie Hysaj. Coppia Insigne-Mertens in attacco : Alle 18 il Napoli sarà impegnato al San Paolo contro il Bologna. Sky prova a immaginare la probabile formazione che sarà schierata in campo da Carlo Ancelotti. E’ importantissimo invertire la tendenza in campionato dopo l’ottima prestazione di Anfield che ha portato al pareggio contro il Liverpool. Il tecnico partenopeo è costretto a fare i conti con diverse assenze. Milik non è stato convocato, ma soprattutto non c’è Allan, ...

Sky - Ugolini : “Multe elevate per Insigne e Allan. Formazione anti-Liverpool : attenzione alla carta Llorente…” : Massimo Ugolini sulle ultime vicende in casa Napoli e sulla possibile Formazione contro il Liverpool Massimo Ugolini giornalista Sky è intervenuto nel corso della trasmissione sportiva Radio Gol su Radio Kiss Kiss per parlare delle ultime vicende in casa Napoli: “Ancelotti ha dimostrato di essere consapevole del momento negativo e vuole uscire al più presto. Le parole spese durante la conferenza fanno ben ...

Sky : Insigne probabilmente out contro il Liverpool : Secondo quanto riferisce Sky Sport, nemmeno Lorenzo Insigne riuscirà ad essere in campo contro il Liverpool. Un’assenza che si dovrebbe sommare a quella di Fabian Ruiz, che ha dovuto dare forfait all’ultimo minuto, sabato, contro in Milan-Napoli. Il capitano ancora avverte il fastidio al gomito dopo la botta rimediata nel match di San Siro. Oggi si è allenato, ma da quanto riporta Sky non è in perfette condizioni e dunque non ...

Sky – Napoli - le ultime di formazione : Elmas in vantaggio su Callejon - in avanti Insigne-Lozano… : Milan-Napoli, le probabili formazioni Oggi pomeriggio il Napoli sfiderà il Milan nel big match di San Siro. Secondo quanto riporta la redazione di Sky, nel Milan ci sarà spazio per Biglia nel centrocampo a 3 con Paquetà e Krunic ai lati e uno tra Rebic e Bonaventura in attacco. Musacchio si è aggregato al gruppo e dovrebbe essere titolare insieme a Romagnoli al centro della difesa con Conti sulla destra. Nel Napoli invece, torna Manolas ...

Sky : Milan-Napoli - Ancelotti sceglie Insigne e Lozano. Mertens e Callejon in panchina : Questa volta sembra aver messo tutti d’accordo la previsione della formazione che Carlo Ancelotti schiererà in campo oggi. Alle 18 il Napoli incontrerà il Milan a San Siro. Una partita importantissima per entrambe le squadre, che vivono un momento di crisi. Sia il Milan che il Napoli sono chiamate a vincere per rasserenare l’ambiente. E allora, panchina per Mertens e attacco con Insigne e Lozano. Ma buone probabilità di panchina anche per ...

Sky : Italia-Armenia - gioca Di Lorenzo. Insigne in panchina : Questa sera l’Italia di Roberto Mancini incontrerà l’Armenia. Sky Sport ha ipotizzato qualche potrà essere la formazione azzurra schierata in campo. Dovrebbe essere la volta, in difesa, di Giovanni Di Lorenzo, che contro la Bosnia è rimasto in panchina poiché il ct gli ha preferito il più fresco Florenzi. In attacco non ci sarà Insigne. Al suo posto sarà invece schierato Chiesa. In porta Donnarumma lascia il posto a ...