Incidente Alto Adige, Stefan dopo aver travolto e ucciso sei giovani ricoverato in psichiatria (Di lunedì 6 gennaio 2020) E’ ancora presto per capire che cosa sia davvero successo la notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020, forse Stefan potrà raccontare il perchè della sua folle corsa. Una corsa che è costata cara a sei persone, sei giovanissimi ragazzi. A pochi giorni dal drammatico Incidente di Roma nel quale hanno perso la vita due ragazza di 16 anni, Gaia e Camilla, sulle pagine di cronaca in Italia, si torna a parlare di una tragedia sulla strada. Stefan, operaio di soli 28 anni, ha travolto e ucciso con la sua auto 6 giovanissimi turisti tedeschi, ferendone altri 11. I motivi di quella sua folle corsa? In queste ore si diffondono le prime indiscrezioni. Pare che il giovane stesse andando dalla sua fidanzata. I due vivevano un periodo complicato, lei aveva deciso di lasciarlo e forse quella sera lui stava tentando di riavvicinarsi a lei. Tutte supposizioni, tutte circostanze che dovranno essere ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

