Golden Globe 2020: Brad Pitt scherza sulla sua vita sentimentale e Jennifer Aniston se la ride (Di lunedì 6 gennaio 2020) Brad Pitt ha ironizzato sulla sua attuale vita sentimentale durante il discorso di ringraziamento dei Golden Globe 2020 suscitando l'ilarità dell'ex moglie Jennifer Aniston. Brad Pitt scherza sulla sua vita sentimentale durante il discorso di ringraziamento per il Golden Globe 2020, scatenando l'ilarità dell'ex moglie Jennifer Aniston, presente in platea. Brad Pitt è stato premiato dalla Hollywood Foreign Press come miglior attore non protagonista per la scatenata performance in C'era una volta a... Hollywood e nel corso del discorso di ringraziamento ha scherzato sulla sua vita sentimentale dicendo: "Stasera volevo portare mia mamma, ma non ho potuto perché chiunque mi mettano vicino per la stampa esce con me. E in questo caso sarebbe imbarazzante." La telecamera ha inquadrato Jennifer Aniston, intenta a ridere tra ... Leggi la notizia su movieplayer

