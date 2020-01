Eravamo tutti Charlie, 5 anni fa uccise 12 persone in un attentato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Eravamo tutti Charlie, cinque anni fa, dopo che due uomini armati di Kalashnikov fecero irruzione - intorno alle 11.30 del 7 gennaio 2015 - nella sede del settimanale satirico Charlie Hebdo a Parigi uccidendo 12 persone nel pieno della riunione di redazione. Dopo aver compiuto il massacro, i fratelli Cherif e Said Kouachi - fino a quel momento noti solo come piccoli criminali di periferia - gridarono in mezzo alla strada: "Allah e grande. Abbiamo ucciso Charlie Hebdo. Abbiamo vendicato il Profeta". La colpa di quello che e', tuttora, il piu' celebre giornale satirico di Francia era quello di aver pubblicato alcune caricature di Maometto gia' apparse in Danimarca. L'impatto della strage di Charlie Hebdo e' stato immenso ed ha segnato in profondita' la societa' francese. Per la patria di Voltaire, l'attacco a Charlie Hebdo e' stato l'11 settembre francese.Ma non e' 'solo' perche' un ... Leggi la notizia su ilfogliettone

