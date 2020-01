Armando Incarnato sbotta dopo l’ultima registrazione: “Nessuno ha cacciato nessuno” (FOTO) (Di lunedì 6 gennaio 2020) In queste ore non si sta facendo altro che parlare della registrazione del 3 gennaio di Uomini e Donne in cui Armando Incarnato pare abbia abbandonato la trasmissione. Molti siti di gossip hanno riportato la notizia in questione spiegando che il protagonista avesse delle frequentazioni al di fuori. Proprio in virtù di queste scoperte, che sarebbero state portate alla luce da Gianni Sperti, il cavaliere sarebbe stato chiamato ad andare via, ma le cose non sembrano essere andate così. Attraverso delle Instagram Stories, infatti, Armando ha fatto chiarezza sulla questione. La replica di Armando dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne Armando Incarnato ha deciso di rompere il silenzio dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne ed ha chiarito cosa sia successo realmente in puntata. Con fare decisamente infastidito, il protagonista ha negato categoricamente di essere ... Leggi la notizia su kontrokultura

