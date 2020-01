Usa-Iran, Trump: “Se Teheran reagisce, c’è lista di 52 siti da distruggere. Alcuni culturali”. Zarif: “Colpirli sarebbe un crimine di guerra” (Di domenica 5 gennaio 2020) Una lista di 52 siti Iraniani da mettere nel mirino, Alcuni anche culturali, che gli Stati Uniti hanno già individuato e sono pronti a distruggere nel caso in cui l’Iran dovesse reagire militarmente contro gli Usa. È l’avviso di Donald Trump a Teheran dopo l’escalation seguita all’omicidio del generale Qassem Soleimani, avvenuto a Baghdad e ordinato direttamente dalla Casa Bianca. Una minaccia che ha provocato l’immediata reazione dell’Iran: “Colpire siti culturali sarebbe un crimine di guerra”, la risposta del ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif. “Che questo serva da AVVISO (tutto maiuscolo, ndr) che se l’Iran colpisce qualsiasi americano o beni americani, abbiamo preso di mira 52 siti Iraniani”, ha twittato il presidente degli Stati Uniti, ricordando come il numero non sia casuale ma rappresenti il numero di ostaggi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

