Stragi del sabato sera, nel 2019 il 5,7% dei conducenti controllati erano ubriachi o drogati (Di domenica 5 gennaio 2020) Dopo la morte di sei giovani in Valle Aurina travolti da un giovane risultato positivo all’alcol test si fanno i conti con quelle che vengono definite Stragi del sabato. Rispetto al 2018 le vittime sono diminuite nel 2019, ma è cresciuto il numero di chi guida ubriaco o drogato. L’anno scorso Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri hanno rilevato 148 incidenti mortali con 178 vittime: 11 in meno del 2018. Nei weekend i conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 195.533, il 5,7% dei quali (pari a 11.063, di cui 9.432 uomini e 1.631 donne) è risultato positivo al test per tasso alcolemico, mentre nel 2018 la percentuale era stata del 5,2%. Dal venerdì alla domenica le persone denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, invece, sono state 408 e i veicoli sequestrati per la confisca 613. E da ottobre è iniziata anche una campagna sperimentale ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

