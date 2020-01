Sandra Milo in lacrime a Domenica In: “Ero disperata, volevo buttarmi sotto la macchina del Papa” (Di domenica 5 gennaio 2020) Sandra Milo è stata ospite della puntata di 'Domenica In' trasmessa il 5 gennaio. L'attrice è tornata con la mente a un periodo buio della sua vita, quando rischiò di perdere l'affidamento dei suoi figli e, in particolare, di Deborah. disperata, si recò dal Cardinale Staffa a cui disse: "Ho paura di perdere i miei figli, appena il Papa esce dal Vaticano mi butto sotto la sua macchina". Leggi la notizia su tv.fanpage

