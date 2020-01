Perché l’Italia dovrebbe ritirare le truppe e le missioni dal Medio Oriente (Di domenica 5 gennaio 2020) Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano oggi spiega Perché l’Italia dovrebbe ritirare le sue truppe e concludere le missioni in Medio Oriente dopo l’omicidio di Soleimani da parte degli USA: Se il gioco è cambiato, dunque, al di là dei giudizi sulla politica estera del passato e sulla dipendenza italiana da Washington, sarebbe il caso di trarre le conseguenze e, come Italia ed Europa, fare i passi necessari. Ieri la Nato ha annunciato la sospensione della missione in Iraq basata su alcune centinaia di soldati (una dozzina gli italiani) finalizzata ad addestrare le forze armate irachene. “La missione Nato continua, ma le attività di addestramento sono sospese”. Contemporaneamente Mike Pompeo si è detto pubblicamente “deluso”del mancato sostegno degli europei –citando solo Francia, Germania e Gran Bretagna e non l’Italia. Le basi USA in Italia (La Repubblica, 5 gennaio ... Leggi la notizia su nextquotidiano

ItaliaViva : 'Quest'Italia viva, che c'è e sta fuori da qui, ci attende al vaglio, perché il 2020 non potrà essere definito anco… - matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - Paolo_Bargiggia : Quando senti un discorso così debole da parte del Presidente della Repubblica, capisci perché l'Italia è un Paese m… -