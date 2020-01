Orvieto, operaio di 30 anni si dà fuoco davanti a un bar: è in gravi condizioni (Di domenica 5 gennaio 2020) L'operaio di circa 30 anni che nella serata di venerdì si è dato fuoco nei pressi di un bar del piccolo centro di Ficulle, in provincia di Orvieto, è in gravi condizioni. Si segue la pista sentimentale: il locale dove il giovane si trovava con una comitiva di amici si trova infatti nelle vicinanze dell'abitazione dell'ex moglie del 30enne. Leggi la notizia su fanpage

