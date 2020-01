Nuovo incidente mortale sul Terminillo: ghiaccio killer, escursionista scivola e precipita (Di domenica 5 gennaio 2020) A perdere la vita a pochi giorni dalla morte in un incidente analogo del vicentino Davide Pizzolato, una donna di 49 anni residente in provincia di Roma. Il Soccorso Alpino mette in guardia tutti gli amanti della montagna: "Il manto nevoso risulta particolarmente instabile e con diversi tratti ghiacciati, spesso anche poco visibili”. Leggi la notizia su roma.fanpage

