LIVE Italia-Norvegia 1-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bolelli/Fognini-Durasovic/Ruud 6-3 3-4, secondo set senza break (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 NUMERO DI Bolelli! Aggancia la palla sopra la rete e ottiene il punto 0-15 Dritto in rete di Fognini 3-4 Durasovic/Ruud, in rete la risposta di Fognini che andrà a servire al cambio di cambio, poi sarà la volta di Ruud 40-0 Volée bassa di dritto di Durasovic 30-0 Rimane in rete la risposta di rovescio di Fognini. Un’ora di gioco raggiunta. 15-0 Ci mettono diversi smash a chiudere il punto i norvegesi, visti i molti recuperi degli azzurri. Alla fine è Durasovic a porre la parola fine 3-3 Risposta potente di Ruud nei piedi di Bolelli, Durasovic però affossa malamente in rete la volée di dritto 40-15 Altra prima centrale di LIVEllo di Bolelli 30-15 Servizio e straordinario dritto incrociato di Bolelli, che passa appena sopra la rete 15-15 Bolelli spedisce lungo il dritto nello scambio con Durasovic 15-0 Smash semplice di ... Leggi la notizia su oasport

