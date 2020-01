LIVE Italia-Norvegia 0-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic 6-1 3-0, dominio dell’azzurro e break in avvio di set! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ace esterno del norvegese. 3-0 Ancora un servizio a zero per Travaglia! No problem Italia! 30-0 Rovescio sotto al nastro per il #332 al mondo. 15-0 Servizio e diritto diagonale di Travaglia. 2-0 Scappa via il diritto di Durasovic e BREAK Italia! 30-40 Buona prima del norvegese. 15-40 Due palle break Italia! Bravissimo Travaglia a far giocare l’avversario per indurlo all’errore. 15-30 Non trova continuità il secondo giocatore della Norvegia: altro errore di diritto. 15-15 Buona prima esterna del giocatore residente in Spagna. 0-15 Servizio e diritto di Durasovic: soluzione in rete. 1-0 Travaglia non lascia spiragli all’avversario con la battuta: buono inizio di set. 40-30 Stecca di diritto in uscita dal servizio. 40-15 Ingiocabile con la prima il nostro giocatore quest’oggi. 30-15 Prova il servizio e diritto ... Leggi la notizia su oasport

