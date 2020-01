LIVE Dakar 2020, Prima tappa in DIRETTA: 11° un buon Fernando Alonso, sorpresa Zala, Viazovich il migliore tra i camion (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA Prima tappa Dakar – AUTO CLASSIFICA AUTO Dakar 2020 – DOPO Prima tappa CRONACA Prima tappa Dakar – MOTO CLASSIFICA MOTO Dakar 2020 – DOPO Prima tappa 14.21: Tra i camion il bielorusso Viazovich (Maz) sembra aver avuto la meglio, infliggendo 2’34” al russo Sotnikov (Kamaz) e 9’51” all’altro russo Nikolaev, entrambi su Kamaz. Ci si avvia alla conclusione di questa Prima tappa, con il successo nella categoria SSV dell’americano Currie. 13.35: Il russo Karginov comanda la graduatoria della Prima tappa tra i camion: a bordo del Kamaz il pilota dell’Est precedete il bielorusso Viazovich (+9″01) e l’altro russo Sotnikov (+9″25) quando si è abbastanza vicini all’arrivo, ovvero dopo 254 km. 13.06: Ha avuto inizio anche l’avventura dei camion in ... Leggi la notizia su oasport

