Wanda Nara a luci rosse su Instagram: doccia bollente, tutto in mostra (FOTO) (Di sabato 4 gennaio 2020) Wanda Nara a luci rosse su Instagram: doccia bollente, tutto in mostra! Ancora un frammento delle meravigliose vacanze alle Maldive che la conturbante imprenditrice e showgirl ha trascorso insieme alla sua famiglia. Frame che la bionda argentina centellina sui social deliziando i followers quotidianamente. Wanda Nara da censura su Instagram: doccia bollente e lato B praticamente nudo Il suo fisico esplosivo messo strategicamente in mostra in ogni scatto, complici i costumi da bagno indossati, più che succinti, che a stento contengono le curve burrose della sexy signora Icardi. Ed è accaduto di nuovo con lo scatto condiviso dalla bella Wanda poche ore fa su Instagram: ritratta di spalle durante una doccia all’aperto alle Maldive, indossa uno slip succinto che – letteralmente – ‘sparisce’ tra i glutei giunonici. S’intravede anche un seno straripare dal ... Leggi la notizia su urbanpost

