USA, ucciso altro capo filo Iran: cresce la tensione in Medio Oriente (Di sabato 4 gennaio 2020) altro raid nella notte per l'esercito USA, che attacca ed uccide un altro capo filo Iraniano. Continua a crescere la tensione in Medio Oriente Dopo l'improvviso raid al capo Iraniano Qassem Soleimani, e la paura di una nuova guerra monidale, gli Stati Uniti tornano ad attaccare. L'esercito a stelle e strisce ha infatti compiuto un

