Terremoto oggi in Italia 4 gennaio 2020: scossa in provincia di Cosenza | Scosse in tempo reale (Di sabato 4 gennaio 2020) Terremoto oggi 4 gennaio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, sabato 4 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. Ore 3,13 – scossa in provincia di Cosenza Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato ad Altomonte, in provincia di Cosenza, a una profondità di 76 chilometri. TUTTE LE Scosse Le Scosse di ieri, 3 gennaio Anche nella giornata di ieri, venerdì 3 gennaio, sono state diverse le Scosse di Terremoto registrate dall’Istituto nazionale di geofisica ... Leggi la notizia su tpi

zazoomblog : Terremoto oggi M 2.8 in Calabria- Ingv ultime scosse: sisma in provincia di Cosenza - #Terremoto #Calabria-… - lisanna : RT @blue_flag4: Non sarà facile trovare una famiglia terremotata in Emilia. È proprio un sindaco leghista a dirlo. Dice che la regione ha g… - blue_flag4 : Non sarà facile trovare una famiglia terremotata in Emilia. È proprio un sindaco leghista a dirlo. Dice che la regi… -