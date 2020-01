Ragazzo africano strattona il controllore e lo manda all'ospedale (Di sabato 4 gennaio 2020) Andrea Pegoraro Il giovane ha reagito in modo violento alla richiesta del biglietto e ha spinto il controllore, facendolo cadere a terra. Il fatto è successo a Padova Reagisce in modo violento alla richiesta del biglietto e spinge il controllore facendolo cadere a terra. Protagonista un Ragazzo africano. Il fatto è avvenuto a Padova l’ultimo giorno del 2019. Si tratta dell’ennesima aggressione ai danni di un controllore. Come riporta Il Gazzettino, intorno alle 15 il giovane stava aspettando il bus alla fermata davanti al cimitero Maggiore, il principale camposanto della città. È quindi salito sul mezzo della linea 10 diretto a Sarmeola di Rubano, un comune che si trova a ovest del capoluogo patavino. All’interno del veicolo erano presenti dei verificatori, uno dei quali ha chiesto al Ragazzo di esibire il biglietto. Il giovane non ha reagito bene e ha strattonato il ... Leggi la notizia su ilgiornale

leoni_pietro : RT @Angela300564201: «Biglietto prego». Ragazzo africano riempie di pugni il controllore e lo manda all'ospedale - Diana41863106 : RT @Angela300564201: «Biglietto prego». Ragazzo africano riempie di pugni il controllore e lo manda all'ospedale - Maria89828556 : RT @Giacinto_Bruno: «Biglietto prego». Ragazzo africano riempie di pugni il controllore e lo manda all'ospedale -