Meraviglie, nuove puntate: si parte da Capri (Di sabato 4 gennaio 2020) Meraviglie - La Penisola dei tesori inaugura i sabato sera del 2020 di Rai 1 con quattro nuove puntate in prime time in onda da questa sera, sabato 4 gennaio 2020, alle 21.20. E noi seguiremo questo debutto con il nostro liveblogging per commentare passo per passo questo nuovo viaggio di Alberto Angela tra i luoghi italiani Patrimonio dell'Umanità. Meraviglie, 4 gennaio 2020: tappe e anticipazioni La prima puntata di Meraviglie 2020 parte da Capri, raggiunge Torino e si ferma a Roma.Meraviglie, nuove puntate: si parte da Capri pubblicato su TVBlog.it 04 gennaio 2020 08:00. Leggi la notizia su blogo

