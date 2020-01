Luca Onestini: «Soleil Sorge? L’amavo, si è visto!», la replica inaspettata di lei (Di sabato 4 gennaio 2020) A distanza di anni Luca Onestini e Soleil Sorge continuano a lanciarsi frecciatine a distanza. La coppia nata nel 2017 negli studi televisivi di Uomini e donne è presto naufragata con l’ingresso dell’ex tronista nella casa del Grande Fratello Vip. Un’esperienza iniziata male, ma che si è rivelata importante per lo speaker di RTL 102.5, che tra le pareti di Cinecittà ha conosciuto la sua attuale fidanzata Ivana Mrazova (che come dichiarato da Onestini stesso in un’intervista a Vero ha “tutte le carte in regola per essere la donna della sua vita”), e l’amico del cuore Raffaello Tonon, suo partner di lavoro. Ribaltando il detto “Chi ben comincia è a metà dell’opera” Luca Onestini è riuscito puntata dopo puntata a buttarsi alle spalle Soleil Sorge e la brusca rottura spiattellata in diretta tv con tanto di presunto tradimento con Marco ... Leggi la notizia su urbanpost

