Ibrahimović sceglie il 21, il numero della perfezione (Di sabato 4 gennaio 2020) «Farò ballare San Siro». Uno slogan, una promessa, una minaccia (per gli avversari). Second-life per Zlatan Ibrahimović, che a 38 anni si lancia nell’ennesima sfida della carriera, come da inclinazione naturale, come da scelta di vita, come da sempre accade quando il nostro vuole dimostrare al mondo di aver ragione nell’affermare che il migliore di tutti è lui medesimo. Lo fa a Milano, sponda rossonera, scendendo dal cielo - è arrivato a Linate giovedì mattina con un jet privato - a miracoli mostrare, per provare a ridare al Piccolo Diavolo un po’ della gloria perduta. Al momento dello sbarco in Italia, Ibra ha deciso di pubblicare un post sul suo account ufficiale Instagram. C’è scritto: «Arroganza no, fiducia», con l’hashtag #promemoria. La descrizione è accompagnata da una foto dei suoi piedi ... Leggi la notizia su gqitalia

