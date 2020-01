Francia, caso Matzneff: ora la procura vuole indagare su altri eventuali casi di pedofilia (Di sabato 4 gennaio 2020) Lavinia Greci Il celebre autore, che non ha mai nascosto le sue preferenze sessuali per i minorenni, ora è sotto inchiesta dopo l'autobiografia di una vittima. E le forze dell'ordine cercano vittime sul territorio nazionale e all'estero È stato accusato di pedofilia e di questa vicenda si parlava da tempo. Ma in queste ore, alla fine, è arrivata la decisione da parte dalla procura di Parigi di indagarlo per "stupro di minore di 15 anni", avvenuto anni fa. A metterlo direttamente sotto accusa è stata l'autobiografia scritta dalla presunto vittima, Vanessa Springora, attualmente direttrice delle edizioni Julliard (che negli anni Settanta pubblicava Matzneff), che ha messo nero su bianco i rapporti avuti con il celebre scrittore francese Gabriel Matzneff, oggi 83enne. Le indagini Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, nel libro "Il consenso", la donna avrebbe ... Leggi la notizia su ilgiornale

