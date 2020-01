Calciomercato Napoli, l’Inter forza per lo scambio Llorente-Politano (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Dopo aver fallito quello con la Roma per Spinazzola, l’Inter sta provando a convincere il Napoli per lo scambio Politano-Llorente. Lo ha riportato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui l’ex Sassuolo sarebbe l’uomo sacrificabile del mercato invernale nerazzurro. Llorente, chiuso all’ombra del Vesuvio dalle prime scelte Milik e Mertens, accetterebbe di buon grado il trasferimento a Milano, dove tra l’altro ritroverebbe Antonio Conte, suo vecchio tecnico ai tempi della Juventus. Dall’altro lato la società azzurra considera Politano un calciatore tatticamente appetibile, vista la possibilità di inserirlo come esterno di destra nel 4-3-3 di GennaroGattuso. Quella che oggi è solo poco più di un’ipotesi, potrebbe quindi entrare nel vivo nelle prossime ore. Di Nicola Chiacchio L'articolo ... Leggi la notizia su anteprima24

