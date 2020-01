Calciomercato Inter, due super colpi in entrata per Conte (Di sabato 4 gennaio 2020) Calciomercato Inter, due super colpi in entrata per Antonio Conte. Possono arrivare entrambi a gennaio L’Inter non ha nessuna intenzione di arrendersi nella corsa scudetto con la Juventus. Vista la crescita della Lazio e le titubanze del gruppo di Maurizio Sarri, Antonio Conte ha chiesto un ulteriore sforzo al club per provare ad arrivare sino … L'articolo Calciomercato Inter, due super colpi in entrata per Conte proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

DiMarzio : #Vidal torna ad allenarsi, l’#Inter spera di trovare presto l’intesa con il #Barcellona ?? - DiMarzio : L’@Inter tiene viva la pista #Giroud con il @ChelseaFC, può anticipare l’arrivo di #Darmian dal @1913parmacalcio e… - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter si muove per #Eriksen: tutto quello che c'è da sapere -