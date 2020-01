Sconcerti: ”Napoli-Inter gara difficile. La squadra di Conte sa difendere e attaccare” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sconcerti: Ibrahimovic poteva servire anche al Napoli perché con la sua personalità si possono ribaltare parecchie le situazioni A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è Intervenuto Mario Sconcerti, giornalista, per parlare di Ibrahimovic, di Napoli – Inter e di altro. Queste le sue parole: SU IBRAHIMOVIC “Ibrahimovic è sempre stato un personaggio molto particolare ed il Milan è una squadra di mezzi giocatori per cui un giocatore Intero come Ibra di certo la scuoterà. Non so che risultati otterrà e se il bomber potrà tornare a correre per la Champions, ma lo escluderei”. SU IBRAHIMOVIC CHE POTEVA SERVIRE ANCHE AL NAPOLI ”Ibrahimovic poteva servire anche al Napoli perché con la sua personalità si possono ribaltare parecchie le situazioni e poi chi lo ha preso ha voluto lanciare un messaggio”. Sconcerti SU NAPOLI – Inter ”Napoli-Inter ... Leggi la notizia su forzazzurri

